Skisprung-Zoff in Polen eskaliert - und hat Konsequenzen

Der Zoff der polnischen Skispringer wird immer größer - und hat nun auch Folgen. Nachdem Dawid Kubacki und Aleksander Zniszczol zuletzt mit starker Kritik an Ex-Trainer Thomas Thurnbichler überrascht hatten , kündigte mit Wojciech Gumny nun der Vize-Präsident des Skisprung-Verbands Konsequenzen für das „rüpelhafte” Verhalten der Stars an.

„Mit solchen Dingen sollten sie sich an den Vorstand oder den Präsidenten wenden und es ansprechen, aber nicht im Fernsehen“, kritisierte Gumny via sport.pl: „Ob es nun wahr ist oder nicht, sowas sollte mit der anderen Person besprochen und nicht in den Medien diskutiert werden. Das ist unverantwortlich.“