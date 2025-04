"So kann es nicht weitergehen!“ Skisprung-Alarm in Norwegen

Das Skifliegen in Vikersund ist den Fans seit vielen Jahren ein Begriff, zahlreiche Rekordflüge gab es dort in der Vergangenheit. Auch in diesem Jahr fand wieder ein Raw-Air-Event statt - ein Springen im Rahmen einer Tour, die als eine Art norwegische Vierschanzentournee gilt. Ob es diese Veranstaltung auch in Zukunft geben wird, ist allerdings fraglich.