Wellinger: Nachträgliches WM-Gold hätte Makel

Für Skispringer Andreas Wellinger hätte die nachträgliche Zuerkennung des Weltmeister-Titels von Trondheim einen faden Beigeschmack. „Es wäre schön, bei der nächsten WM im World-Champion-Trikot zu starten“, sagte der 29-Jährige bei Sport1. Aber: „All das, was an dem Tag an der Schanze und danach passiert, ist der Antrieb und meine Motivation. Und das wird mir nie einer nachträglich geben können.“