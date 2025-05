Skispringen: Erster Star verkündet Rücktritt nach WM-Skandal!

Skispringer Robert Johansson macht im Zuge des WM-Skandals Schluss. Die Entscheidung zum Rücktritt vom Skispringen sei schon vor den Vorfällen in Trondheim gefallen.

Der norwegische Skispringer Robert Johansson hat gut zehn Wochen nach dem Manipulationsskandal bei der WM seinen Rücktritt erklärt. Die Entscheidung sei schon vor den Vorfällen in Trondheim gefallen, erklärte der Team-Olympiasieger von 2018 dem Sender TV2 . „Ich freue mich auf das, was das Leben als nächstes zu bieten hat“, sagte der frühere Skiflug-Weltrekordler.

Johansson war im März unmittelbar vor dem Beginn der Raw-Air-Tour zusammen mit zwei weiteren Norwegern vorläufig suspendiert worden, bei der WM hatte es zuvor Marius Lindvik und Johann Andre Forfang erwischt. Nach Saisonende wurde die Sperre aber wieder aufgehoben, bis heute habe er von der FIS keine Erklärung erhalten. Die Untersuchung durch das Ethik- und Compliance-Büro des Weltverbandes dauert indes noch an.

Skispringen: Johansson wurde nicht disqualifiziert

Im Skandalwettkampf bei der WM war Johansson der einzige Norweger, der nicht disqualifiziert wurde. Die spätere Sperre habe ihn um einen perfekten Abschied mit den Springen in Oslo, Vikersund, Lahti und Planica gebracht. Dieses Ende habe er „nicht verdient“ und sei „zu 100 Prozent bitter. Es ist hart, die Saison und die Karriere nicht wie erhofft abschließen zu können.“

Johansson, der auch dank seines gezwirbelten Schnurrbarts Bekanntheit erlangte, gewann in seiner Karriere drei Einzel-Weltcups, 2021 in Oberstdorf wurde er WM-Zweiter von der Großschanze. 2017 hielt er mit 252,0 m kurzzeitig den Skiflugweltrekord, der nur 30 Minuten später von Stefan Kraft (Österreich) übertroffen wurde.

Beteiligung an WM-Skandal immer geleugnet

Eine Beteiligung am Anzugskandal hatte er immer bestritten. Der Skandal war nach Bekanntwerden von belastenden Videoaufnahmen am Rande der WM in Trondheim ins Rollen gekommen.