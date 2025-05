DSV will Nordische Ski-WM schon 2031 ausrichten

Als Ausrichter kommen sowohl Oberstdorf als auch Oberwiesenthal/Klingenthal in Frage.

Der Deutsche Skiverband (DSV) will schon 2031 wieder eine Nordische Ski-WM ausrichten. „Ja, wir werfen unseren Hut jetzt zwei Jahre früher in den Ring“, sagte DSV-Vorstandsmitglied und Marketing-Geschäftsführer Stefan Schwarzbach der Allgäuer Zeitung. Als Ausrichter kommen sowohl Oberstdorf als auch Oberwiesenthal/Klingenthal in Frage.