Skispringen: Legende kündigt Karrierende an: "Möchte nicht wie Kasai sein!"

Kamil Stoch, der auch die Vierschanzentournee dreimal gewann, beendet seine Karriere nach Olympia. Die Skisprung-Legende aus Polen steckt seit mehreren Jahren in einem Formtief.

Skispringen: Stoch schon länger im Tief

Stoch, der auch die Vierschanzentournee dreimal gewann, steckt seit mehreren Jahren in einem Formtief. Den letzten seiner 39 Weltcupsiege holte er im Januar 2021 in Titisee-Neustadt, im vergangenen Winter hatte er sowohl bei der Tournee als auch bei der WM in Trondheim gefehlt.