Skispringer Fettner beendet Karriere nach Olympia-Saison

Fettner blickt dann auf eine 25 Jahre lange Karriere zurück. 2001 debütierte er im Alter von 15 Jahren bei der Vierschanzentournee in Innsbruck. Fettner gewann bei den Olympischen Spielen in Peking 2022 Gold im Team und Silber im Einzel. Daneben holte er bei der Nordischen Ski-WM mit der Mannschaft 2013 in Val di Fiemme Gold und 2017 in Lahti Bronze.