Skispringen: Legende über Olympia - "Nichts, was ich zu 1000 Prozent brauche!"

Skispringen: Superstar offenbart Knieprobleme

Olympia-Gold für Kraft? “Nichts, was ich zu 1000 Prozent brauche“

Neben dem Gesamtweltcup hat Kraft in seiner Karriere fast alles gewonnen – außer eine olympische Goldmedaille im Einzel. „Wenn ich das noch schaffen will, dann geht es eh nur noch dieses Mal. Ich werde alles dafür machen, wäre aber mit jeder Medaille glücklich. Könnte ich Gold holen, wäre das natürlich oberkitschig. Aber es ist nichts, was ich zu 1000 Prozent brauche“, so Kraft, der betonte, ohnehin eine schöne Laufbahn gehabt zu haben.