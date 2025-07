Tragödie im Skispringen: Nachwuchs-Hoffnung stirbt mit 19 Jahren!

Sakanos Ski-Klub „Team Megmilk Snow Brand“ bedankte sich in einem Statement für die Anteilnahme. Der Unfall ereignete sich bereits am 1. Juli in Chuo-ku, Sapporo City. Ein für den 7. Juli angesetztes Trainingscamp wurde abgesagt.

Skispringen: Sakano schon mit Weltcup-Einsätzen

Sakano hatte Anfang 2022 im FIS Cup debütiert. Wenig später nahm er an den Junioren-Weltmeisterschaften in Zakopane teil. Es folgten weitere Auftritte 2023 in Whistler, 2024 in Planica und 2025 in Lake Placid. In Whistler gewann er dabei Silber mit dem Mixed-Team.