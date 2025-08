Anzugskandal: FIS kündigt zeitnahe Entscheidung an

Bei den Titelkämpfen in Trondheim waren die Anzüge von mehreren norwegischen Skispringern manipuliert worden.

Fast vier Monate nach dem Anzugskandal bei der Nordischen Ski-WM hat der Weltverband FIS eine zeitnahe Entscheidung angekündigt. Bei den Titelkämpfen in Trondheim waren die Anzüge von mehreren norwegischen Skispringern manipuliert worden. „Die FIS erwartet, dass die Entscheidung in den kommenden Tagen bekannt gegeben wird. Ob und welche Sanktionen verhängt werden, liegt im Ermessen der FIS-Ethikkommission“, teilte der Verband am Mittwoch mit.