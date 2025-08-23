Anzugskandal: Strafe fix! Geständnisse im Anzugskandal

SID 23.08.2025 • 12:23 Uhr Pünktlich zum Start in den Weltcup werden Lindvik und Forfang wieder auf dem Startbalken sitzen.

Die norwegischen Skispringer Marius Lindvik und Johann Andre Forfang haben sich im Zuge des Anzugskandal mit der FIS auf einen Vergleich geeinigt und eine dreimonatige Sperre akzeptiert.

Wie der Weltverband mitteilte, habe das Duo demnach zugegeben, sowohl gegen die FIS-Regeln zur Verhinderung von Manipulation bei Wettkämpfen, als auch gegen den allgemeinen Ethikkodex verstoßen zu haben. Eine „tatsächliche Kenntnis von den Manipulationen“ werde ihnen jedoch nicht angelastet, hieß es in der Vergleichsvereinbarung.

Anzugskandal: So lange sind Lindvik und Forfang gesperrt

Die „Mindest-Ausschlussdauer von drei Monaten“ sei daher „angemessen“, teilte der Verband weiter mit, die bereits verbüßte vorläufige Sperre wird dabei abgezogen. Zusätzlich müssen beide Athleten jeweils einen Beitrag über 2129 Euro zu den Verfahrenskosten leisten.

Dies sei „vielleicht die beste Lösung für eine ansonsten sehr unerwünschte Situation“, sagte Forfang dem norwegischen Rundfunk NRK. Er sei „bereit, nach vorne zu schauen und sportliche Pläne für die kommende Zeit zu schmieden“.

Fast sechs Monate nach dem Skandal bei der Weltmeisterschaft in Trondheim ist die nahe Zukunft der beiden Norweger endgültig geklärt, auch der Ethik-Rat des Verbands (FEC) stimmte der Vereinbarung bereits zu.

Skispringen: Sperre zum Weltcupstart schon abgelaufen

Die Sperre greift ab dem 23. August, zu einer vorläufigen Suspendierung des gesamten norwegischen WM-Teams war es bereits im März kurz vor Saisonende gekommen. Beim Weltcupstart im norwegischen Lillehammer (20. bis 23. November) ist das Duo daher wieder dabei.

Lediglich den Sommer Grand Prix verpassen die Springer, insgesamt vier Stationen stehen noch aus. Zum Auftakt hatte Lindvik noch im französischen Courchevel gewonnen.

Heimlich-Video bringt den Skandal ans Licht

Am 8. März hatte ein heimlich aufgenommenes Video bei der WM einen handfesten Skandal ausgelöst. Zu sehen war, wie die Sprunganzüge von Lindvik und Forfang mit Nadel und Faden manipuliert wurden. Beide Springer wurden unmittelbar nach dem Wettkampf von der Großschanze, in dem Lindvik zunächst Silber gewonnen hatte, disqualifiziert.

