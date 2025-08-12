Deutscher Skisprung-Star erneut Vater - besseres Timing als 2020

SPORT1 12.08.2025 • 11:07 Uhr Vaterfreuden bei Skisprung-Ass Karl Geiger. Der Oberstdorfer verkündet die Geburt seiner zweiten Tochter.

Die Familie Geiger darf sich über Zuwachs freuen. Wie der deutsche Skisprung-Star auf Facebook und Instagram bekanntgab, kam vor wenigen Tagen Tochter Theresa auf die Welt.

„Vor wenigen Tagen durften wir unsere kleine Theresa willkommen heißen“, schrieb Karl Geiger und garnierte seinen Beitrag mit einem roten Herz-Emoji.

Zudem sendete der 32-Jährige ein Foto, auf dem die kleinen Füße seiner Tochter zu sehen sind.

Geiger zum zweiten Mal Vater: Besseres Timing als 2020

Karl Geiger und seine Ehefrau Franziska durften bereits im Dezember 2020 zum ersten Mal Nachwuchs begrüßen. Damals kam Tochter Luisa mitten in der laufenden Weltcup-Saison zur Welt.

„Dieses Mal ist es ein bisschen besser getimed, als bei der Luisa“, hatte Geiger bereits Ende Mai schmunzelnd erzählt. „Es geht allen gut. Auch die in Anführungszeichen Große freut sich“, erklärte der zweifache Vater damals zudem.

Nicht mehr ganz so gut lief es für Karl Geiger in den letzten beiden Saisons auf der Schanze. In der Gesamtwertung belegte Geiger die Plätze 17 und 13. Zu wenig für den langjährigen Weltklasse-Springer.

Erneuter Höhenflug nach Vaterglück?

Vielleicht bringt aber ja gerade die Geburt seiner zweiten Tochter wieder frischen Wind in seine Karriere. Im ersten Wettbewerb nach der Geburt von Luisa gewann Geiger direkt Gold bei der Skiflug-WM in Planica und kurz darauf den Auftakt der Vierschanzentournee.

Geiger holte in seiner Karriere zudem fünf Team-Goldmedaillen bei Nordischen Ski-WMs und vier Einzelmedaillen. Bei Olympischen Spielen gewann er zwei Medaillen im Team und eine im Einzel. In der Gesamtwertung reichte es in den Saisons 2019/20 und 2021/22 jeweils zu Rang zwei.

