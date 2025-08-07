Skispringen: Klingenthal ersetzt Lake Placid als Weltcuport

SID 07.08.2025 • 10:23 Uhr Wegen Bauarbeiten kann in den USA nicht gesprungen werden - Sachsen profitiert davon.

Lake Placids Pech ist Klingenthals Glück: Der Skisprung-Weltcup kann im kommenden Winter nicht auf den Olympiaschanzen von 1980 im US-Bundesstaat New York Station machen, stattdessen springt am 13. und 14. Dezember der sächsische Wintersportort als Ersatz-Ausrichter ein.

Wie der Skiweltverband FIS am Donnerstag mitteilte, seien bei der jüngsten Inspektion in Lake Placid Mängel aufgefallen, die Bauarbeiten nötig machen.

Die jeweils zwei Einzelspringen bei Männern und Frauen finden nun in der Vogtland Arena statt, wo zuletzt im Dezember 2023 Weltcup-Springen ausgetragen wurden.