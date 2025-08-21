Skispringen: Österreicherin Kramer beendet mit 23 Karriere

SID 21.08.2025 • 10:24 Uhr Die frühere Gesamtweltcupsiegerin begründete den frühen Rückzug bei Instagram mit verlorener Freude.

Weniger als fünf Monate vor den Olympischen Winterspielen hat die österreichische Skispringerin Sara Marita Kramer überraschend ihren Rücktritt erklärt. Die 23-Jährige gab ihre Entscheidung in den Sozialen Medien bekannt.

„Ich habe gekämpft, doch die Freude war weg – und ohne Freude verliert selbst die schönste Geschichte ihren Glanz“, schrieb die Gesamtweltcupsiegerin von 2021/22 auf Instagram. Besonders schwer sei für sie das Aus für die Winterspiele 2022 in Peking gewesen, nachdem sie kurz vor dem Abflug positiv auf das Coronavirus getestet worden war. „Es hat mich härter getroffen als gedacht“, erklärte die Teamweltmeisterin von 2021.

Kramer debütierte bereits mit 15 Jahren im Weltcup und sammelte 15 Siege. Ihren größten Triumph feierte sie im Winter 2021/22 mit dem Gewinn der Gesamtwertung. „Es ist sehr schade, dass eine unserer erfolgreichsten Springerinnen so früh aufhört“, sagte ÖSV-Sportdirektor Florian Liegl.