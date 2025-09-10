Skispringen: Wechsel von Überflieger?

Der Sieg im Gesamtweltcup, der dramatische Triumph bei der Vierschanzentournee: Für den österreichischen Skispringer Daniel Tschofenig hätte die vergangene Saison nicht erfolgreicher verlaufen können. Doch für die anstehende Olympia-Saison will sich der 23-Jährige weiterentwickeln – und denkt deshalb über einen Materialwechsel nach.
Wechsel bei Skisprung-Überflieger?
In einem Interview mit der österreichischen Tageszeitung Krone verriet Tschofenig, dass er aktuell einen neuen Ski-Hersteller testet. Und zwar einen besonderen: „Van Deer”. Hinter der 2021 gegründeten Firma steckt der langjährige Ski-Alpin-Dominator Marcel Hirscher. Eigentlich fliegt Tschofenig mit Skiern der Marke „Augment” die Schanze hinunter.
Skispringen mit Hirscher-Marke? „Es wäre cool“
„Ich habe seit Sommerbeginn etwa 20 Sprünge mit Van Deer gemacht. Bis Ende September will ich mich entscheiden“, sagte Tschofenig. Bei seiner Wahl spiele Hirscher selbst eine gewisse Rolle, schließlich sei der Kärntner ein großer Fan der Wintersport-Legende: „Ich habe ihn als Kind angefeuert und jetzt schon öfter getroffen. Es wäre cool, dieses Produkt zu repräsentieren.“
Ausschlaggebend sei allerdings vor allem das Gefühl, das der Österreicher mit dem Material entwickelt. Bis zum Start der Olympischen Spiele sind es nur noch knapp fünf Monate. „Früher dachte ich, Weltcup und Tournee sind genauso wichtig“, ergänzte Tschofenig. „Aber Olympia verändert etwas – das hat eine eigene Bedeutung.“
Was seine Ziele angeht, gab sich der Überflieger der Vorsaison dennoch bescheiden. „Es kann alles passieren, auch, dass ich um Platz 30 kämpfe“, sagte Tschofenig.