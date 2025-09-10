Skispringen: Wechsel von Überflieger?

SPORT1 10.09.2025 • 11:41 Uhr Der Österreicher Daniel Tschofenig hat im vergangenen Winter riesige Erfolge gefeiert. Dennoch sieht das Ass im Skispringen offenbar noch Luft nach oben und denkt über einen Materialwechsel nach.

Der Sieg im Gesamtweltcup, der dramatische Triumph bei der Vierschanzentournee: Für den österreichischen Skispringer Daniel Tschofenig hätte die vergangene Saison nicht erfolgreicher verlaufen können. Doch für die anstehende Olympia-Saison will sich der 23-Jährige weiterentwickeln – und denkt deshalb über einen Materialwechsel nach.

In einem Interview mit der österreichischen Tageszeitung Krone verriet Tschofenig, dass er aktuell einen neuen Ski-Hersteller testet. Und zwar einen besonderen: „Van Deer”. Hinter der 2021 gegründeten Firma steckt der langjährige Ski-Alpin-Dominator Marcel Hirscher. Eigentlich fliegt Tschofenig mit Skiern der Marke „Augment” die Schanze hinunter.

Skispringen mit Hirscher-Marke? „Es wäre cool“

„Ich habe seit Sommerbeginn etwa 20 Sprünge mit Van Deer gemacht. Bis Ende September will ich mich entscheiden“, sagte Tschofenig. Bei seiner Wahl spiele Hirscher selbst eine gewisse Rolle, schließlich sei der Kärntner ein großer Fan der Wintersport-Legende: „Ich habe ihn als Kind angefeuert und jetzt schon öfter getroffen. Es wäre cool, dieses Produkt zu repräsentieren.“

Ausschlaggebend sei allerdings vor allem das Gefühl, das der Österreicher mit dem Material entwickelt. Bis zum Start der Olympischen Spiele sind es nur noch knapp fünf Monate. „Früher dachte ich, Weltcup und Tournee sind genauso wichtig“, ergänzte Tschofenig. „Aber Olympia verändert etwas – das hat eine eigene Bedeutung.“

