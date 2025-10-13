270 Meter möglich: Planica baut Schanze für Weltrekord um

SID 13.10.2025 • 16:13 Uhr Neuer Angriff auf den Skiflug-Weltrekord: In Planica sollen bald Sprünge von bis zu 270 Metern möglich sein. Aktuell liegt die Bestmarke bei 254,5 Metern.

Die slowenische Regierung bewilligte dazu Fördermittel, mit denen eine 2,69 Millionen Euro teure Erweiterung der ohnehin riesigen Schanze bis November 2027 realisiert werden kann.

Aktuell steht die Bestmarke bei 254,5 m, aufgestellt vom Slowenen Domen Prevc im März 2025 in Planica.

Neue Regeln machen Schanzenverlängerung möglich

„In diesem Jahr hat die FIS neue Vorschriften erlassen, die den maximal zulässigen Höhenunterschied vom Ende des Schanzentisches bis zum niedrigsten Punkt von 135 auf 140 Meter erhöhen. In diesem Zusammenhang haben wir einen Investitionsvorschlag ausgearbeitet, der nun von der Regierung genehmigt wurde“, sagte Jelko Gros vom Nordic Centre in Planica.

Seit mehr als drei Jahrzehnten wetteifern Planica und der „Monsterbakken“ im norwegischen Vikersund um den Weltrekord.

Kobayashi flog bereits 291 Meter