Skisprung-DM: Deutsches Talent schwer gestürzt

SPORT1 31.10.2025 • 09:45 Uhr Die Deutsche Meisterschaft im Skispringen wird vom Sturz des Nachwuchstalents Yann Kullmann überschattet.

Die Deutsche Meisterschaft ist von einem schweren Sturz des Nachwuchstalent Yann Kullmann überschattet worden. Der 19-Jährige kam nach der Landung zu Fall und musste länger behandelt werden. Eine Diagnose ist noch nicht bekannt.

Bei den hybriden Bedingungen - Anlauf auf Eis, Landung auf Matten - setzte sich überraschend Felix Hoffmann gegen prominente Konkurrenz durch und holte seinen ersten Titel.

Der 28 Jahre alte Hoffmann, im Einzel zuvor noch nie auf dem DM-Podest, lag mit 289,3 Punkten (96,5/102,5 m) knapp vor Philipp Raimund (Oberstdorf/287,8), der nach seinem Gesamtsieg im Sommer-Grand-Prix als Favorit in den Wettkampf gegangen war.

Titelverteidiger Andreas Wellinger (Ruhpolding) wurde hinter Pius Paschke (Kiefersfelden) Vierter, Karl Geiger (Oberstdorf) kam auf Rang fünf.

Skispringen: Freitag stellt Topform unter Beweis

Bei den Frauen wurde derweil Skispringerin Selina Freitag zum dritten Mal deutsche Meisterin.

Die Vizeweltmeisterin aus Oberwiesenthal setzte sich am Donnerstagabend in Oberhof souverän durch und zeigte sich drei Wochen vor dem Weltcup-Auftakt in Topform.

Die 24 Jahre alte Freitag sprang von der Normalschanze im Kanzlersgrund auf 96,5 und 93,5 m und lag mit 312,7 Punkten weit vor Agnes Reisch (Isny/296,3).

Titelverteidigerin Katharina Schmid (Oberstdorf) vergab die Chance auf ihren achten Erfolg durch einen schwachen ersten Durchgang und rettete sich mit Bestweite im zweiten Versuch (95,5) immerhin noch auf Platz drei (283,5).

-----