Skispringen: Überraschender Wechsel von Dominator Tschofenig

SPORT1 03.10.2025 • 14:45 Uhr Skisprung-Dominator Daniel Tschofenig wechselt kurz vor der Saison überraschend sein Material.

Kurz vor dem Start in den neuen Weltcup-Winter hat Daniel Tschofenig mit einem Wechsel seiner Ski für Aufsehen gesorgt. Grund für Veränderungen gab es nämlich für den Skisprung-Dominator der vergangenen Saison eigentlich nicht.

Der 23-Jährige gewann acht Springen, die Vierschanzentournee und das Gelbe Trikot im Gesamtweltcup. Dennoch wechselt er von der Marke Augmund zu Van Deer - keine zwei Monate vor dem ersten Einsatz.

Am 21. November wird es in Lillehammer mit einem Mixed-Team-Wettbewerb ernst. Das erste Einzel für die Männer geht einen Tag später über die Bühne. Dann wird Tschofenig mit den Ski vom Unternehmen von Alpin-Superstar Marcel Hirscher antreten.

Erst am Donnerstag wurde bekannt, dass die Firma im vergangenen Jahr rund 18 Millionen Euro Verlust gemacht hat.

Hirscher-Marke macht riesigen Verlust

„Für mich geht es nach der Mega-Saison darum, wirklich jede Optimierungschance für den Olympiawinter zu nützen. Dieses Potenzial spüre ich bei VanDeer-Red Bull Sports: Da haben alle dieses Passion-Gen für Entwicklung und ich bin sehr froh, Teil dieses Teams zu sein“, sagte Tschofenig in einer Mitteilung.

Neben dem Österreicher verkündete die Hirscher-Firma auch die Verpflichtung des Slowenen Timi Zajc.