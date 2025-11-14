Skispringen: Comeback 28 Monate noch Horror-Verletzung?

Skispringer Philipp Aschenwald plant nach 28 Monaten sein Comeback auf einer Skisprungschanze.
Comeback nach 28 Monaten?
„Es ist Zeit geworden, dass ich wieder auf einer Schanze bin. Die Motivation, immer nur in die Kraftkammer zu gehen, war nicht mehr hoch“, sagte der Österreicher der Kronen-Zeitung.
Der dreimalige WM-Silbermedaillengewinner im Team- bzw. Mixed-Teamwettkampf hatte sich im Juli 2023 bei einem schweren Sturz in Innsbruck das vordere Kreuzband und den Außenmeniskus gerissen.
Wegen anhaltender Schmerzen musste sich der Zillertaler im Januar 2025 bereits zum zweiten Mal einer Knie-Operation unterziehen.
Erste Sprünge noch in dieser Woche
Die ersten Sprünge sollen noch in dieser Woche auf der Sprungschanze in Hinzenbach stattfinden.
Im kommenden Januar will Aschenwald wieder im Kontinental-Cup starten. Danach soll die Rückkehr in den Weltcup klappen.
Die kommende Skisprung-Saison startet ab dem 21. November mit Weltcupspringen der Männer und Frauen im norwegischen Lillehammer.