Skispringen heute LIVE im Free-TV, Gratis-Stream und Ticker - DSV-Adler wollen zurück in die Spur

SPORT1 29.11.2025 • 13:00 Uhr Die deutschen Skispringen wollen zurück in die Erfolgsspur. In Kuusamo soll das gute Resultat aus dem Vorjahr wiederholt werden.

Für die deutschen Skispringer geht der Weltcup am Wochenende in Finnland weiter. Am Samstag steigt ab 16.05 Uhr der erste von zwei Einzelwettkämpfen in Kuusamo.

Die DSV-Adler wollen im hohen Norden an ihre Erfolge aus dem Vorjahr anknüpfen: Im vergangenen Winter hatten Pius Paschke und Andreas Wellinger am Polarkreis jeweils einen Sieg gefeiert, auch Karl Geiger war dort auf dem Podest gelandet.

So können Sie Skispringen in Kuusamo heute LIVE im TV verfolgen:

Derzeit haben im deutschen Team allerdings zwei andere Athleten die Nase vorn. Philipp Raimund und Felix Hoffmann standen in dieser Saison bereits jeweils einmal auf dem Podium.