Skispringen heute LIVE im Free-TV, Gratis-Stream und Ticker - Nächstes Podest in Falun?

Die Deutschland-Adler gehen nach Raimunds fulminantem dritten Platz gestärkt in den nächsten Wettkampf. Auf der Großschanze in Falun wollen sie erneut das Podium ins Visier nehmen.

Nach dem fulminanten dritten Platz von Philipp Raimund gehen die DSV-Adler am heutigen Mittwoch im schwedischen Falun gestärkt an den Start.

Ab 15 Uhr werden dort auf der Großschanze die nächsten Weltcup-Punkte vergeben.

Felix Hoffmann, vergangenen Sonntag in Norwegen starker Dritter, überzeugte gestern als Achter erneut und sammelte Punkte, ebenso wie Pius Paschke (18.).

Ein bitteres Springen erwischte Karl Geiger, der als 48. nicht in den zweiten Durchgang kam. Olympiasieger Andreas Wellinger will nach Rang 19 auf der Großschanze wieder zurück zu seiner Form finden.

Erstmals seit elf Jahren fand wieder ein Weltcup in Schweden statt, auf dem kleinen Bakken in Falun war sogar seit 1996 nicht mehr um Punkte gekämpft worden. Kurios: