Skispringen heute LIVE im Free-TV, Stream und Ticker: DSV-Adler um Wellinger und Paschke gefordert

SPORT1 30.11.2025 • 13:00 Uhr Im finnischen Ruka gehen die deutschen Skispringer am Sonntag beim zweiten Einzelwettkampf des Wochenendes an den Start. Dabei macht Andreas Wellingers Leistung vom Samstag Hoffnung auf weitere Erfolge.

Für die deutschen Skispringer geht der Weltcup am Sonntag in Finnland weiter. Am zweiten Einzelwettkampf in Kuusamo auf der Rukatunturi-Schanze startet das Springen um 15.50 Uhr.

Der erste Wettbewerb am gestrigen Samstag war wegen starker Winde und Regens nach nur einem Durchgang abgebrochen worden.

So können Sie Skispringen in Ruka heute LIVE im TV verfolgen:

Am Samstag hatte Andreas Wellinger mit 127,5 m und 120,4 Punkten sein bislang bestes Saisonergebnis erzielt und wurde bester Deutscher auf Rang sieben.

Auch Pius Paschke als Neunter, Felix Hoffmann als Elfter und Karl Geiger auf Platz 27 zeigten solide Leistungen. Philipp Raimund hingegen erwischte eine schlechte Windphase und landete nur auf Rang 32.