Skispringen heute: Weltcup in Falun LIVE im TV, Stream und Ticker

DSV-Adler jagen nächstes Podium

Der Skisprung-Weltcup wird unter der Woche im schwedischen Falun fortgesetzt. Können zwei DSV-Adler an ihre starke Form anknüpfen?
Felix Hoffmann feierte in Norwegen seinen ersten Podestplatz
© IMAGO/NTB
SPORT1
Der Skisprung-Weltcup wird unter der Woche im schwedischen Falun fortgesetzt. Können zwei DSV-Adler an ihre starke Form anknüpfen?

Für die deutschen Skispringer bleibt nach dem Weltcup-Auftakt am Wochenende nicht viel Zeit zum Durchatmen: Schon am Dienstag geht es für die DSV-Adler im schwedischen Falun weiter.

Auf der Normalschanze HS 105 werden ab 15.10 Uhr Weltcup-Punkte vergeben. Mit breiter Brust startet insbesondere DSV-Athlet Felix Hoffmann: In Lillehammer feierte der 28-Jährige am Sonntag seinen ersten Weltcup-Podestplatz überhaupt.

So können Sie Skispringen in Falun heute LIVE im TV verfolgen:

Während auch der Allgäuer Philipp Raimund über das ganze Wochenende zu überzeugen wusste, sucht Andreas Wellinger noch seine Form. Am Sonntag verpasste der Olympiasieger als 40. den zweiten Durchgang.

Bei Karl Geiger und Pius Paschke gibt es ebenfalls noch Luft nach oben - vor allem, wenn bei den im Februar stattfindenden Olympischen Winterspielen etwas Zählbares herausspringen soll.

