Skispringen heute: Weltcup in Falun LIVE im TV, Stream und Ticker

SPORT1 25.11.2025 • 12:00 Uhr Der Skisprung-Weltcup wird unter der Woche im schwedischen Falun fortgesetzt. Können zwei DSV-Adler an ihre starke Form anknüpfen?

Für die deutschen Skispringer bleibt nach dem Weltcup-Auftakt am Wochenende nicht viel Zeit zum Durchatmen: Schon am Dienstag geht es für die DSV-Adler im schwedischen Falun weiter.

Auf der Normalschanze HS 105 werden ab 15.10 Uhr Weltcup-Punkte vergeben. Mit breiter Brust startet insbesondere DSV-Athlet Felix Hoffmann: In Lillehammer feierte der 28-Jährige am Sonntag seinen ersten Weltcup-Podestplatz überhaupt.

So können Sie Skispringen in Falun heute LIVE im TV verfolgen:

Während auch der Allgäuer Philipp Raimund über das ganze Wochenende zu überzeugen wusste, sucht Andreas Wellinger noch seine Form. Am Sonntag verpasste der Olympiasieger als 40. den zweiten Durchgang.