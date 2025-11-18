Skispringen: Legende attackiert heimischen Verband wegen Sohn

Benedikt Lohr 18.11.2025 • 13:28 Uhr Rekord-Skispringer Janne Ahonen sorgt in seiner finnischen Heimat für Aufsehen. Er gibt dem nationalen Verband eine Mitschuld am Karriereende seines Sohnes.

Skisprung-Ikone Janne Ahonen hat den finnischen Verband scharf kritisiert, nachdem sein Sohn Mico seine Karriere als Skispringer zuletzt beendet hatte.

Wie der Rekordsieger der Vierschanzentournee der finnischen Zeitung Ilta-Sanomat erklärte, habe ihn die Entscheidung seines Sohnes stark beschäftigt. „Mico hat wirklich aufgehört zu springen“, betonte Ahonen.

Die Entscheidung habe sich schon im Sommer angedeutet. Nach Ansicht von Ahonen ist der Verband dafür mitverantwortlich: „Mico wollte seine Karriere fortsetzen, aber seine Motivation schwand, als er von beiden Nationalmannschaftsgruppen unsanft ausgeschlossen wurde.“

„Diese Entscheidung ist schwer zu verstehen“

Mico Ahonen war nach seiner Knieverletzung weder für das A- noch für das B-Team berücksichtigt worden.

Eine Entscheidung, die sein Vater nicht nachvollziehen kann: „Mico ist im Frühjahr insgesamt besser gesprungen als einige Athleten, die später in das B-Team berufen wurden. Und trotzdem wurde er nicht mal für das B-Team nominiert.“

Der fünfmalige Weltmeister ergänzte: „Diese Entscheidung ist schwer zu verstehen. Es scheint, als würden die Sünden der Väter an ihren Söhnen gerächt.“

Cheftrainer weist Vorwürfe zurück

Der finnische Cheftrainer Igor Medved wies die Kritik jedoch zurück. Seine Begründung lautet: „Die Teamauswahl basierte hauptsächlich auf den in den internationalen Fis-Wettbewerben der vergangenen Saison gesammelten Punkten. Die Anzahl der Athleten in den Teams war nun durch die für die kommende Saison bereitgestellten Ressourcen begrenzt.“