Skispringen: Deutsches Trio fliegt in die Top 10

In Schweden landen drei Deutsche unter den Top 10 - das Podest ist in Sicht.

Die deutschen Skispringerinnen nähern sich ihrem ersten Podestplatz im Olympia-Winter an. Beim vierten Einzelspringen der Saison auf der Großschanze im schwedischen Falun landeten drei DSV-Athletinnen unter den besten zehn. Beste beim Sieg von Sloweniens Weltmeisterin Nika Prevc war Agnes Reisch auf einem starken fünften Platz.

Hinter der Allgäuerin belegte die siebenmalige Weltmeisterin Katharina Schmid Platz sieben - sie hatte 2015 auf der kleinen Schanze in Falun mit WM-Gold im Mixed ihren ersten großen Titel geholt. Vizeweltmeisterin Selina Freitag zeigte nach enttäuschendem Saisonstart deutlich verbesserte Form und landete als Zehnte erstmals in den Top 10.

Bei Schneefall und kaum mehr als 100 Zuschauenden im Ort der kommenden WM im Jahr 2027 knackte Weltcup-Titelverteidigerin Prevc die Siegesserie der Japanerin Nozomi Maruyama, die mit ihrem vierten Erfolg den Startrekord ihrer Landsfrau Sara Takanashi eingestellt hätte. Prevc feierte mit Sprüngen auf 125,0 und 132,0 m (252,3 Punkte) souverän ihren 23. Weltcup-Sieg vor Maruyama (244,4).