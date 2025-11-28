Nicht fair? Deutscher Skisprung-Star übt Kritik

SID 28.11.2025 • 18:29 Uhr Nozomi Maruyama ist weiter nicht zu schlagen. Die Japanerin dominiert auch das dritte Springen nach Belieben. Zwei deutsche Athletinnen schaffen es unter die Top 10.

Skispringerin Katharina Schmid hat auch im dritten Wettkampf des Olympia-Winters das Podest verpasst, als Siebte aber ihre gute Form bestätigt.

Beim dritten Saisonsieg der Japanerin Nozomi Maruyama fehlten der Rekordweltmeisterin im schwedischen Falun rund 35 Punkte auf Rang 1.

Im vergangenen Winter hatte die Oberstdorferin in den ersten fünf Springen des Winters immer auf dem Podest gestanden.

„Ich hätte bei dem Wind nicht gedacht, dass wir zwei Durchgänge machen“, sagte Schmid, „ich weiß auch nicht, ob es wirklich fair war. Aber ich bin mit meiner Leistung zufrieden. Ich weiß, wenn meine Sprünge optimal kommen, dann bin ich irgendwo vorne dabei.“

Japanerin so gut wie keine seit 2013

Schmid flog auf der kleinen Schanze in Falun, wo 2027 die nächste WM stattfindet, auf 87,0 und 89,0 m.

Eine Klasse für sich war erneut Maruyama, die mit deutlich weniger Anlauf auf 94,0 und 91,0 m segelte und mit mehr als 18 Punkten Vorsprung vor Doppel-Weltmeisterin Nika Prevc (Slowenien) und Lisa Eder (Österreich) gewann.

Drei Siege in den ersten drei Weltcupspringen hatte zuvor nur Maruyamas Teamkollegin Sara Takanashi geschafft, die 2013 sogar die ersten vier Wettkämpfe gewonnen hatte.

Skispringen: Freitag sucht weiter ihre Form

Als zweitbeste Deutsche landete Agnes Reisch auf Rang acht erstmals in dieser Saison in den Top Ten.

Selina Freitag suchte dagegen wie schon beim Saisonstart im norwegischen Lillehammer ihre Form, mehr als Rang 17 war für die Vizeweltmeisterin nicht drin. Juliane Seyfarth folgte auf dem 23. Rang.