Zum Auftakt eines Olympia-Winters mit vielen Höhepunkten beginnt für die Skispringerinnen und Skispringer der Kampf um die ersten Weltcup-Punkte.
Skispringen heute: Springen live im Free-TV, Gratis-Stream & Ticker - Weltcup-Auftakt in Lillehammer
Weltcup-Auftakt für Skispringer
Im norwegischen Lillehammer starten die deutschen Athletinnen und Athleten heute Nachmittag ab 16 Uhr mit einem Mixed-Wettkampf auf der Großschanze in die neue Saison.
Weltcup-Auftakt Skispringen: So können Sie das Mixed-Team-Springen heute live verfolgen:
- TV: ARD, Eurosport
- Livestream: ARD, Eurosport
- Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Skispringen: Wellinger führt Deutschland-Kader an
„Den Ort Lillehammer mag ich“, sagte Andreas Wellinger vor dem Auftakt. Der Olympiasieger führt den DSV-Kader zum Saisonbeginn an, dem außerdem Karl Geiger, Pius Paschke, Philipp Raimund und Felix Hoffmann angehören.
Bei den Frauen sind Selina Freitag, Katharina Schmid, Anna Hollandt, Agnes Reisch, Juliane Seyfarth und Emely Torazza im Aufgebot.
Verschärfte Regeln nach Anzug-Skandal bei Skisprung-WM
Nach dem Anzugskandal bei der Skisprung-WM in Trondheim greifen in dieser Saison strengere Materialkontrollen.
Die FIS hat die Regeln deutlich verschärft – ein Schritt, den der DSV unterstützt. „Für uns ist die Situation damit geklärt“, sagte DSV-Sportdirektor Horst Hüttel vor dem Saisonstart.