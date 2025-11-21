Skispringen heute: Springen live im Free-TV, Gratis-Stream & Ticker - Weltcup-Auftakt in Lillehammer

SPORT1 21.11.2025 • 13:00 Uhr Die Skisprung-Saison startet heute in Lillehammer mit dem Mixed-Wettkampf. Unter verschärften Materialregeln geht Deutschland ambitioniert in den Olympia-Winter.

Zum Auftakt eines Olympia-Winters mit vielen Höhepunkten beginnt für die Skispringerinnen und Skispringer der Kampf um die ersten Weltcup-Punkte.

Im norwegischen Lillehammer starten die deutschen Athletinnen und Athleten heute Nachmittag ab 16 Uhr mit einem Mixed-Wettkampf auf der Großschanze in die neue Saison.

Weltcup-Auftakt Skispringen: So können Sie das Mixed-Team-Springen heute live verfolgen:

TV: ARD, Eurosport

ARD, Eurosport Livestream: ARD, Eurosport

ARD, Eurosport Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Skispringen: Wellinger führt Deutschland-Kader an

„Den Ort Lillehammer mag ich“, sagte Andreas Wellinger vor dem Auftakt. Der Olympiasieger führt den DSV-Kader zum Saisonbeginn an, dem außerdem Karl Geiger, Pius Paschke, Philipp Raimund und Felix Hoffmann angehören.

Bei den Frauen sind Selina Freitag, Katharina Schmid, Anna Hollandt, Agnes Reisch, Juliane Seyfarth und Emely Torazza im Aufgebot.

Verschärfte Regeln nach Anzug-Skandal bei Skisprung-WM

Nach dem Anzugskandal bei der Skisprung-WM in Trondheim greifen in dieser Saison strengere Materialkontrollen.