Skispringen: Weltcup in Lillehammer heute LIVE im TV, Stream und Ticker

Der sechste Platz von Philipp Raimund sowie der zehnte Rang von Felix Hoffmann waren am Samstag noch das Beste am Abschneiden der DSV-Adler zum Weltcup-Auftakt in Lillehammer. Gibt es am Sonntag (16.00 im LIVETICKER) eine Reaktion?
Zeigen DSV-Springer eine Reaktion?
„Es macht gerade sehr viel Spaß. Ich habe im Sommer echt viel vorwärts gebracht - athletisch und sprung-technisch“, sagte Hoffmann in der ARD.
Für ihn wäre sogar noch mehr möglich gewesen, doch im zweiten Sprung kam er nur auf 120,5 Meter (nach 134,5 Metern im ersten Durchgang).
Während Raimund und Hoffmann ins Rampenlicht sprangen, patzten dafür Karl Geiger, Andreas Wellinger und Pius Paschke. Vorjahressieger Paschke und Olympiasieger Wellinger verpassten als 51. bzw. 56. die Qualifikation. Geiger kam als 40. nicht in den zweiten Durchgang.
Überzeugen konnten zum Auftakt die Österreicher, die einen Dreifach-Sieg feierten. „Es ist schon ein bisschen überraschend. Wir haben uns im Training noch schwerer getan. Wir sind glücklich, die drei da vorne zu haben“, sagte ÖSV-Coach Andreas Widhölzl in der ARD. Können sie die Leistung wiederholen?