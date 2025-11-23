Skispringen: Weltcup in Lillehammer heute LIVE im TV, Stream und Ticker

SPORT1 23.11.2025 • 11:24 Uhr Nach dem Desaster am Samstag geht es am Sonntag für die DSV-Adler in Lillehammer darum, ein besseres Ergebnis zu erzielen. So können Sie das Event live verfolgen.

Der sechste Platz von Philipp Raimund sowie der zehnte Rang von Felix Hoffmann waren am Samstag noch das Beste am Abschneiden der DSV-Adler zum Weltcup-Auftakt in Lillehammer. Gibt es am Sonntag (16.00 im LIVETICKER) eine Reaktion?

„Es macht gerade sehr viel Spaß. Ich habe im Sommer echt viel vorwärts gebracht - athletisch und sprung-technisch“, sagte Hoffmann in der ARD.

Für ihn wäre sogar noch mehr möglich gewesen, doch im zweiten Sprung kam er nur auf 120,5 Meter (nach 134,5 Metern im ersten Durchgang).

So können Sie das Springen in Lillehammer verfolgen:

TV: ARD, Eurosport

ARD, Eurosport Stream: Sportschau

Sportschau Ticker: SPORT1.de und SPORT1-App

Nach Desaster am Samstag! DSV-Adler müssen Reaktion zeigen

Während Raimund und Hoffmann ins Rampenlicht sprangen, patzten dafür Karl Geiger, Andreas Wellinger und Pius Paschke. Vorjahressieger Paschke und Olympiasieger Wellinger verpassten als 51. bzw. 56. die Qualifikation. Geiger kam als 40. nicht in den zweiten Durchgang.