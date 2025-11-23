Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Skispringen
Skispringen
NEWS
KALENDER
WELTCUPSTÄNDE
ERGEBNISSE
VIERSCHANZENTOURNEE
TICKER
Skispringen>

Skispringen: Weltcup in Lillehammer heute LIVE im TV, Stream und Ticker

Zeigen DSV-Springer eine Reaktion?

Nach dem Desaster am Samstag geht es am Sonntag für die DSV-Adler in Lillehammer darum, ein besseres Ergebnis zu erzielen. So können Sie das Event live verfolgen.
Zeigt Andreas Wellinger eine Reaktion?
Zeigt Andreas Wellinger eine Reaktion?
© IMAGO/Christian Heilwagen
SPORT1
Nach dem Desaster am Samstag geht es am Sonntag für die DSV-Adler in Lillehammer darum, ein besseres Ergebnis zu erzielen. So können Sie das Event live verfolgen.

Der sechste Platz von Philipp Raimund sowie der zehnte Rang von Felix Hoffmann waren am Samstag noch das Beste am Abschneiden der DSV-Adler zum Weltcup-Auftakt in Lillehammer. Gibt es am Sonntag (16.00 im LIVETICKER) eine Reaktion?

„Es macht gerade sehr viel Spaß. Ich habe im Sommer echt viel vorwärts gebracht - athletisch und sprung-technisch“, sagte Hoffmann in der ARD.

Für ihn wäre sogar noch mehr möglich gewesen, doch im zweiten Sprung kam er nur auf 120,5 Meter (nach 134,5 Metern im ersten Durchgang).

So können Sie das Springen in Lillehammer verfolgen:

  • TV: ARD, Eurosport
  • Stream: Sportschau
  • Ticker: SPORT1.de und SPORT1-App

Nach Desaster am Samstag! DSV-Adler müssen Reaktion zeigen

Während Raimund und Hoffmann ins Rampenlicht sprangen, patzten dafür Karl Geiger, Andreas Wellinger und Pius Paschke. Vorjahressieger Paschke und Olympiasieger Wellinger verpassten als 51. bzw. 56. die Qualifikation. Geiger kam als 40. nicht in den zweiten Durchgang.

Überzeugen konnten zum Auftakt die Österreicher, die einen Dreifach-Sieg feierten. „Es ist schon ein bisschen überraschend. Wir haben uns im Training noch schwerer getan. Wir sind glücklich, die drei da vorne zu haben“, sagte ÖSV-Coach Andreas Widhölzl in der ARD. Können sie die Leistung wiederholen?

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite