Skisrpingen: Weltcup-Auftakt in Lillehammer heute LIVE im TV, Stream, Ticker

SPORT1 22.11.2025 • 13:00 Uhr Die Skisprung-Saison startet! In Lillehammer steht das erste Einzelspringen an. So können sie den Wettkampf verfolgen.

Das Warten für die Skispringer hat ein Ende! Die Weltcup-Saison startet in Lillehammer nun auch mit einem Einzelwettbewerb (ab 16.05 Uhr im SPORT1-Ticker). Bereits am Freitagabend im Mixed-Team waren die deutschen Skispringer im ersten Wettkampf der Olympiasaison knapp am Podest vorbeigeflogen. Katharina Schmid, Philipp Raimund, Selina Freitag und Neuling Felix Hoffmann landeten im norwegischen Lillehammer im Mixed-Team auf Rang vier.

„Den Ort Lillehammer mag ich“, sagte Andreas Wellinger vor dem Auftakt. Der Olympiasieger führt den DSV-Kader zum Saisonbeginn an, dem außerdem Karl Geiger, Pius Paschke, Philipp Raimund und Felix Hoffmann angehören.

So können Sie das Springen in Lillehammer verfolgen:

TV: ARD, Eurosport

Stream: Sportschau

Ticker: SPORT1.de und SPORT1-App

Nach dem Anzugskandal bei der Skisprung-WM in Trondheim greifen in dieser Saison strengere Materialkontrollen.

Die FIS hat die Regeln deutlich verschärft – ein Schritt, den der DSV unterstützt. „Für uns ist die Situation damit geklärt“, sagte DSV-Sportdirektor Horst Hüttel vor dem Saisonstart.

In der vergangenen Saison sorgte Pius Paschke für einen deutschen Traumstart und siegte in den ersten Springen in Serie. Er trug lange Zeit das Gelbe Trikot. Ist ein solcher Coup erneut möglich?

Die großen Favoriten kommen dieses Mal aber aus anderen Nationen. Vor allem die Österreicher Stefan Kraft, Daniel Tschofenig oder Daniel Huber sind die Gejagten.