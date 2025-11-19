Weltcup-Auftakt: Deutscher Skisprung-Kader fix!

SID 19.11.2025 • 15:49 Uhr Zum Weltcup-Auftakt schickt der Deutsche Skiverband elf Skispringerinnen und Skispringer ins Rennen. Beim Start in die Olympia-Saison rechnen sich Andreas Wellinger und seine Teamkollegen gleich Chancen aus.

Die deutschen Skispringerinnen und Skispringer starten wie erwartet mit einem elfköpfigen Team in die Olympia-Saison. Das Aufgebot für den Weltcup im norwegischen Lillehammer am Wochenende wird angeführt vom zweimaligen Olympiasieger Andreas Wellinger vom SC Ruhpolding.

Bei den Männern starten in der Olympiastadt von 1994 außerdem Vorjahressieger Pius Paschke, Karl Geiger, Felix Hoffmann und Philipp Raimund. Die Frauen sind mit Selina Freitag, Anna Hollandt, Agnes Reisch, Katharina Schmid, Juliane Seyfarth und Emely Torazza vertreten.

Wellinger: „Den Ort Lillehammer mag ich“

In Lillehammer ist am Freitag zunächst ein Mixed-Team-Wettbewerb geplant. Am Samstag und Sonntag stehen jeweils Einzelspringen auf dem Programm.

DSV-Sportdirektor Horst Hüttel freut sich „auf eine Saison mit vielen Highlights“ und denkt da vor allem an die Vierschanzentournee, die Skiflug-WM in Oberstdorf und Olympia in Mailand. Den Anzug-Skandal bei der jüngsten WM in Trondheim habe die FIS „aufgearbeitet“, sagte er und betonte: „Für uns ist die Situation damit geklärt.“ Die neuen Maßnahmen und Kontrollmechanismen des Weltverbandes im Bereich der Ausrüstung „bewerten wir positiv und sind daher auch optimistisch für die kommende Saison“.