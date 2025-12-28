Auch nach Tournee nur fünf DSV-Springer im Weltcup

SID 28.12.2025 • 15:13 Uhr Österreich ist dagegen auch im neuen Jahr mit sieben Springern vertreten.

Auch nach der Vierschanzentournee werden nur fünf deutsche Skispringer im Weltcup am Start sein.

Die DSV-Adler verpassten am Wochenende im zweitklassigen Continental Cup (COC) erneut die nötigen Top-Plätze, stattdessen sicherten sich Österreich, Japan und Norwegen einen sechsten Startplatz für die Wettkämpfe in Zakopane (10./11. Januar) und Sapporo (17./18. Januar).

Österreich schickt in Polen und Japan sogar sieben Springer ins Rennen, da Stephan Embacher als Junioren-Weltmeister im Weltcup ein persönliches Startrecht genießt.