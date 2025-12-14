Besser als die Deutschen: Kasai überzeugt beim Saisonstart

SID 14.12.2025 • 13:00 Uhr Der 53 Jahre alte Japaner holt im Continental Cup die Plätze 14 und 18 - das deutsche B-Team ist schlechter.

Skisprung-Dino Noriaki Kasai hat es auch mit 53 Jahren noch drauf und bei seinem starken Saisonstart mit bemerkenswerter Frühform überzeugt. 37 Jahre nach seinem Weltcup-Debüt flog der japanische Altmeister beim Continental Cups im finnischen Kuusamo auf die Plätze 14 und 18 - kein Springer aus dem deutschen B-Team war besser.

Die Siege bei den stark besetzten Wettbewerben der zweiten internationalen Skisprung-Liga am bitterkalten Polarkreis sicherten sich am Samstag Norwegens Toptalent Isak Andreas Langmo und am Sonntag dessen Landsmann Robin Pedersen, im März in Trondheim WM-Dritter mit Norwegens „Anzugskandal-Team“.

Für das beste deutsche Ergebnis des Wochenendes sorgte Ben Bayer auf Platz 17. Am Samstag war Constantin Schmid, seit geraumer Zeit formschwacher Olympiadritter von 2022 mit dem DSV-Team, als bester DSV-Adler auf Rang 20 gelandet. Im Continental Cup können drei Nationen einen zusätzlichen Startplatz für den Weltcup holen, davon ist das deutsche Team derzeit aber weit entfernt.