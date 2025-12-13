Newsticker
Skispringen

"Einfach schlecht im Moment": Wellinger macht Weltcup-Pause

„Einfach schlecht im Moment“: Wellinger macht Weltcup-Pause

Weil nichts mehr läuft, verzichtet der Olympiasieger auf die Tournee-Generalprobe in Engelberg.
Nichts geht bei Andreas Wellinger
Nichts geht bei Andreas Wellinger
© IMAGO/SID/Christian Heilwagen
SID
Weil nichts mehr läuft, verzichtet der Olympiasieger auf die Tournee-Generalprobe in Engelberg.

Der formschwache Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger wird eine Pause im Weltcup einlegen und auf die Generalprobe für die Vierschanzentournee am kommenden Wochenende in Engelberg verzichten. Dies teilte der 30-Jährige in Klingenthal mit, nachdem er zum dritten Mal in Folge den zweiten Durchgang verpasst hatte.

„Meine springerische Leistung ist einfach schlecht im Moment, ich kriege es nicht umgesetzt, dass ich Konstanz reinbringe“, sagte Wellinger in der ARD: „Nächste Woche werde ich definitiv nicht mitfahren. Wir hatten schon unter der Woche darüber geredet, ob es Sinn macht, hier nach Klingenthal zu fahren. Ich muss jetzt Sprünge machen und irgendetwas finden.“

Vor Wellinger hatte schon der fünfmalige Weltmeister Karl Geiger nach indiskutablen Leistungen eine Wettkampfpause eingelegt und fehlt in Klingenthal. Die Vierschanzentournee beginnt am 29. Dezember in Geigers Heimat Oberstdorf.

