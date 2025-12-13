„Einfach schlecht im Moment“: Wellinger macht Weltcup-Pause

SID 13.12.2025 • 17:15 Uhr Weil nichts mehr läuft, verzichtet der Olympiasieger auf die Tournee-Generalprobe in Engelberg.

Der formschwache Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger wird eine Pause im Weltcup einlegen und auf die Generalprobe für die Vierschanzentournee am kommenden Wochenende in Engelberg verzichten. Dies teilte der 30-Jährige in Klingenthal mit, nachdem er zum dritten Mal in Folge den zweiten Durchgang verpasst hatte.

„Meine springerische Leistung ist einfach schlecht im Moment, ich kriege es nicht umgesetzt, dass ich Konstanz reinbringe“, sagte Wellinger in der ARD: „Nächste Woche werde ich definitiv nicht mitfahren. Wir hatten schon unter der Woche darüber geredet, ob es Sinn macht, hier nach Klingenthal zu fahren. Ich muss jetzt Sprünge machen und irgendetwas finden.“