Skispringen>

Garmisch-Partenkirchen: Die K.o.-Duelle der deutschen Springer

Die K.o.-Duelle der DSV-Springer

Am Donnerstag kommt es unter anderem zum Zweikampf zweier deutscher Routiniers.
Aussichtsreich: Felix Hoffmann
© IMAGO/SID/Ulrich Wagner
SID
Am Donnerstag kommt es unter anderem zum Zweikampf zweier deutscher Routiniers.

Sechs der neun deutschen Skispringer haben sich für das Neujahrsspringen der 74. Vierschanzentournee am Donnerstag (14.00 Uhr/ZDF und Eurosport) in Garmisch-Partenkirchen qualifiziert. In den 25 K.o.-Duellen des ersten Durchgangs, in denen sich die jeweiligen Sieger und die fünf besten Verlierer für den zweiten Durchgang qualifizieren, kommt es zu folgenden Paarungen mit deutscher Beteiligung (in Klammern die Position in der Qualifikation):

Philipp Raimund (Oberstdorf/5.) - Eetu Nouisainen (Finnland/46.)

Felix Hoffmann (Heidersbach/8.) - Fatih Arda Ipcioglu (Türkei/43.)

Pius Paschke (Kiefersfelden/20.) - Karl Geiger (Oberstdorf/31.)

Andreas Wellinger (Ruhpolding/27.) - Robin Pedersen (Norwegen/24.)

Ben Bayer (Pfullingen/27.) - Sandro Hauswirth (Schweiz/23.)

Weitere Duelle u.a.:

Domen Prevc (Slowenien/1.) - Juri Kesseli (Schweiz/50.)

Daniel Tschofenig (Titelverteidiger/Österreich/13.) - Antti Aalto (Finnland/38.)

