Skispringen: Geiger und Wellinger fehlen bei Tournee-Generalprobe

SID 15.12.2025 • 05:48 Uhr

Neben Andreas Wellinger wird auch Karl Geiger die Generalprobe für die Vierschanzentournee auslassen, um an seiner Form zu arbeiten.

„Die zwei gehen raus“, sagte Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher mit Blick auf das kommende Weltcup-Wochenende in Engelberg: „Und dann werden wir versuchen, die Leute für die Tournee in Form zu bringen.“

Geiger hatte nach enttäuschenden Leistungen bereits das Wochenende in Klingenthal verpasst, eine Rückkehr schon in Engelberg ist nun vom Tisch. Der zweimalige Olympiasieger Wellinger hatte in Sachsen mit den Plätzen 40 und 57 enttäuscht.

Wellinger: „Ich muss im Training etwas finden“

„Meine springerische Leistung ist einfach schlecht. Ich muss jetzt im Training etwas finden“, sagte der Bayer.

In Engelberg wird somit erneut Luca Roth (25) eine Chance bekommen, der in Klingenthal die Ränge 45 und 43 belegt hatte. Wer den Platz von Wellinger erhält, ist noch offen. „Wir werden mit den Trainern abstimmen, wer noch ins Team dazukommt“, so Horngacher.