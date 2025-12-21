Hoffmann bei Tournee-Generalprobe Dritter - Kobayashi siegt

SID 21.12.2025 • 18:18 Uhr Zwei deutsche Skispringer präsentieren sich bei der Generalprobe vor der Vierschanzentournee in guter Verfassung.

Felix Hoffmann und Philipp Raimund haben bei der Generalprobe für die Vierschanzentournee ihre Rolle als Mitfavoriten unterstrichen. Hoffmann flog am Sonntag in Engelberg als Dritter wie schon einen Tag zuvor auf das Podest, Raimund folgte auf Rang vier.

Platz eins ging an den Japaner Ryoyu Kobayashi, der die Siegesserie von Weltmeister Domen Prevc beendete.

Hoffmann hatte am Samstag als Zweiter schon des beste Ergebnis seiner Karriere verbucht, 24 Stunden später glänzte er erneut. Raimund wurde bei schwierigen Windverhältnissen wie schon am Samstag Vierter. Nach dem ersten Durchgang hatte er noch punktgleich mit Prevc an der Spitze gelegen.

Viele Springer haben mit dem Wind zu kämpfen

Viele Springer hatten mit dem ständig wechselnden Wind zu kämpfen. „Heute war es turbulent“, sagte Bundestrainer Stefan Horngacher im ZDF: „Aber am Ende des Tages sind immer die besten Springer vorne - und wir gehören Gott sei Dank aktuell dazu.“

Hinter dem deutschen Top-Duo klaffte in Abwesenheit der formschwachen Routiniers Andreas Wellinger und Karl Geiger aber erneut eine große Lücke. Pius Paschke, tags zuvor noch auf Rang 15, verpasste als 36. den zweiten Durchgang. Den erreichte zumindest am Sonntag Luca Roth (54./28.). Weltcup-Debütant Ben Bayer (38./54.) blieb ohne Punkte.