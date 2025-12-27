Horngacher glaubt an Tournee-Coup: "Können nur gewinnen"

SID 27.12.2025 • 17:38 Uhr Bei der am Sonntag beginnenden Vierschanzentournee traut der Bundestrainer vor allem Philipp Raimund viel zu.

Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher hat die Hoffnung auf einen Tourneetriumph in seiner letzten Saison als deutscher Chefcoach nicht aufgegeben und traut seiner Doppelspitze mit Philipp Raimund sowie Felix Hoffmann einiges zu. "Wir gehen nicht als Topfavoriten in die Tournee, aber durchaus mit großen Chancen", sagte Horngacher am Samstag bei der Auftakt-Pressekonferenz im Teamhotel der DSV-Adler in Fischen im Allgäu: "Eigentlich können wir nur gewinnen."

Vor der 74. Vierschanzentournee, die am Sonntag mit der Qualifikation und am Montag mit dem Auftaktwettkampf (beides 16.30 Uhr/ARD und Eurosport )in Oberstdorf beginnt, sei es zwar "eine andere Ausgangsposition" als in den vorigen beiden Jahren, als Andreas Wellinger und Pius Paschke als heiße Titelanwärter galten. "Philipp und Felix haben aber gezeigt, dass sie ganz vorne mitspringen können", sagte der Österreicher, der als Polens Nationaltrainer Kamil Stoch zu zwei Gesamtsiegen geführt hatte.

Mit der Rolle der Jäger hinter den Topanwärtern Domen Prevc (Slowenien) und Ryoyu Kobayashi (Japan) kann sich Horngacher durchaus anfreunden. "Das tut uns gut. In den letzten Jahren ist immer viel von uns erwartet worden", sagte er: "Wir gehen sicher nicht hin und sagen, wir haben keine Chance. Wir wissen, was wir können."

Horngacher hat keine Zweifel daran, dass der Oberstdorfer Raimund nach dem besten Saisonstart seiner Karriere mit vier Podestplätzen die hohen Erwartungen beim Heimspiel erfüllen kann: "Wenn es zählt, ist er immer dagewesen."