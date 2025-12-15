Newsticker
Skispringen: Zusätzlicher Wettkampf in Lahti

Zusätzlicher Wettkampf in Lahti

SID
Das finnische Lahti springt einmal mehr für einen ausgefallenen Wettkampf im Skispringen ein. Am 6. März (Freitag) wird im WM-Ort von 2029 ein zusätzlicher Einzelwettbewerb der Männer ausgetragen. Das Springen ersetzt den Weltcup-Wettbewerb, der am 30. November im finnischen Kuusamo wegen zu starker Winde abgesagt worden war.

Lahti war schon 2014, 2016 und 2020 jeweils für Kuusamo, 2022 für Sapporo und 2024 für Szczyrk eingesprungen.

