Neuer Norwegen-Wirbel: Ström mit zweiter Sohle im Socken

SID 31.12.2025 • 18:48 Uhr Die Doppel-Weltmeisterin von Trondheim wird in Garmisch-Partenkirchen disqualifiziert.

Knapp zehn Monate nach dem Anzugskandal bei der WM in Trondheim muss sich Norwegens Skisprung-Team erneut unangenehme Fragen gefallen lassen. Anna Odine Ström, die bei den Heim-Weltmeisterschaften Gold im Team und im Mixed geholt hatte, wurde am Mittwoch beim ersten Springen der "Two Nights Tour" in Garmisch-Partenkirchen disqualifiziert. Bei der 27-Jährige wurde eine zweite Sohle entdeckt - und zwar im Socken.

Wie der Weltverband FIS mitteilte, sei die Weltcup-Dritte Ström nach dem Wettkampf, in dem sie Platz elf belegt hatte, kontrolliert worden. Die Untersuchung dauerte Medienberichten zufolge mit 40 Minuten ungewöhnlich lange. Eine zusätzliche Sohle im Sprungschuh ist laut FIS-Regularien verboten. Dass Ström diese nicht offen im Schuh getragen, sondern in ihrem Socken untergebracht hatte, wirft durchaus Fragen auf.