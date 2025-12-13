Skispringen: Deutscher Springer bestätigt Topform

SID 13.12.2025 • 17:49 Uhr Beim nächsten Sieg von Domen Prevc erleben außer Philipp Raimund alle deutschen Skispringer ein Debakel.

Skispringer Philipp Raimund hat gut zwei Wochen vor der Vierschanzentournee seine Topform bestätigt und beim Heim-Weltcup in Klingenthal seinen dritten Podestplatz in Folge erreicht. Der 25 Jahre alte Oberstdorfer landete beim nächsten Sieg des überragenden Slowenen Domen Prevc im dichten sächsischen Nebel auf Platz drei.

Vor über 20.000 begeisterten Zuschauern in der Vogtland Arena flog Raimund, der am Vorabend erstmals eine Weltcup-Qualifikation gewonnen hatte, auf 134,0 und 131,0 m. 271,9 Punkte reichten zum vierten Podestrang im Olympiawinter.

Prevc macht Familien-Traumtag perfekt

Prevc machte unterdessen den Familien-Traumtag perfekt - seine Schwester Nika hatte am Mittag das Frauen-Springen auf Sachsens größter Schanze gewonnen. Weltmeister Prevc setzte sich mit 142,5 und 143,0 m (298,5 Punkte) überlegen mit rund 14 Metern Vorsprung durch. Für den Edelflieger, bereits 2016 als 17-Jähriger Weltcupsieger in Klingenthal, war es der elfte Karriere-Erfolg und dritte Sieg in Serie.

Raimund, nach dem ersten Durchgang noch Zweiter, musste noch Stefan Kraft (273,0) vorbeiziehen lassen. Österreichs Topspringer meldete sich stark aus der Babypause zurück - er war in der vergangenen Woche erstmals Vater geworden.

Weitere Deutsche erleben Debakel

Die weiteren Deutschen erlebten vor heimischem Publikum ein Debakel. Der zuletzt so konstante Felix Hoffmann erreichte nur mit Mühe das Finale, kam auf Rang 29 und war damit noch zweitbester DSV-Adler.

Die Krise von Andreas Wellinger setzt sich derweil fort. Der zweimalige Olympiasieger, der gemeinsam mit Michael Uhrmann und dem Schweizer Gregor Deschwanden (alle 143,5 m) den Schanzenrekord in Klingenthal hält, schied als 40. chancenlos und zum dritten Mal in Folge im ersten Durchgang aus. Die Tournee-Generalprobe am kommenden Wochenende in Engelberg wird er auslassen.