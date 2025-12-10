Skispringen: Dreimaliger Weltmeister wird zum ersten Mal Vater!

Benedikt Lohr 10.12.2025 • 12:38 Uhr Skispringen: Stefan Kraft ist zum ersten Mal Vater geworden und meldet sich glücklich in seiner Weltcup-Pause zurück.

Stefan Kraft hat zum ersten Mal Nachwuchs bekommen und dafür vorübergehend auf seine Weltcup-Einsätze verzichtet.

Der 32-jährige Österreicher und ehemalige Tourneesieger verkündete die Geburt seiner Tochter am Dienstag auf Instagram: „Willkommen auf der Welt, unsere kleine Prinzessin. Alle sind gesund und wir sind überwältigt von Liebe“, schrieb Kraft. Die kleine Familie ist offenbar bereits zu Hause in Salzburg vereint.

Kraft hatte in der laufenden Olympia-Saison einen starken Start im Weltcup hingelegt und im schwedischen Falun sogar ein Springen gewonnen.

Ende November legte er dann eine kurze Wettkampfpause in Ruka und Wisla ein, um die Geburt seiner Tochter nicht zu verpassen.

Krafts Rückkehr zum Skispringen noch offen

Ob der Österreicher bereits beim Weltcup-Wochenende in Klingenthal zurückkehrt, ist noch offen; wahrscheinlicher scheint ein Comeback kurz vor Weihnachten in Engelberg.

Für Kraft ist es die erste Elternschaft. Bereits im Sommer hatte der dreifache Weltmeister, Olympiasieger und Gewinner zahlreicher Kristallkugeln angekündigt, dass er und seine Frau Marisa ein Kind erwarten.