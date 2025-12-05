Skispringen: Geiger scheitert in Qualifikation von Wisla

SID 05.12.2025 • 21:24 Uhr Auch Andreas Wellinger enttäuscht als 43., für das erste von zwei Springen auf der Adam-Malysz-Schanze reicht das aber.

Skispringer Karl Geiger sucht im Olympiawinter weiter seine Form. Der ehemalige Skiflug-Weltmeister scheiterte am Freitag im polnischen Wisla als 56. der 69 Teilnehmer bereits in der Qualifikation. Damit ist Geiger am Samstag (14.45/ZDF und Eurosport) im Wettkampf der besten 50 nicht am Start, sein bislang bestes Saisonergebnis ist Rang 23 in Lillehammer.