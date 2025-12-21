Können die deutschen Skispringer auch am Sonntag wieder glänzen? Einen Tag nach den überzeugenden Auftritten von Felix Hoffmann und Philipp Raimund steht in Engelberg der zweite Teil der Generalprobe vor der Vierschanzentournee an.
Skispringen heute live im Free-TV, Livestream & Ticker: Wieder deutsches Podium in Engelberg?
Nächstes Podium für DSV-Adler?
Hoffmann hatte im Weltcup am Samstag den zweiten Platz belegt, nur Weltmeister Domen Prevc war in der Zentralschweiz besser. Raimund landete auf dem vierten Rang.
Skispringen heute im TV: So können Sie das Einzelspringen der Männer LIVE verfolgen
- TV: ZDF, Eurosport
- Stream: ZDF Mediathek, Discovery+
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Los geht es mit dem 1. Durchgang um 16 Uhr. Der Finaldurchgang ist für 17.10 Uhr angesetzt.
Neben Hoffmann und Raimund konnte im deutschen Team am Vortag kaum ein Deutscher überzeugen.
In Abwesenheit der formschwachen Andreas Wellinger und Karl Geiger verbesserte sich Pius Paschke, der 2023 auf der Gross-Titlis-Schanze seinen ersten Weltcupsieg gefeiert hatte, mit einem starken zweiten Sprung auf 130,0 m noch vom 25. auf den 15. Platz.
Youngster Ben Bayer (21) landete bei seinem Weltcup-Debüt auf dem 38. Rang, Luca Roth war als 54. schon in der Qualifikation gescheitert.
Das zweite Springen in Engelberg stellt den letzten Wettkampf vor der Weihnachtspause dar, direkt nach den Feiertagen beginnt dann am 29. Dezember die Vierschanzentournee.