Skispringen: Sturz-Schock für deutschen Star

Katharina Schmid springt erstmals in diesem Winter auf das Podest. Ihre Teamkollegin stürzt.

Katharina Schmid hat die Durststrecke der deutschen Skispringerinnen beendet. Die siebenmalige Weltmeisterin flog beim Weltcup in Engelberg auf Rang drei und sorgte im zehnten Wettkampf des Olympiawinters für den ersten Podestplatz des DSV-Teams.

Für eine Schrecksekunde sorgte Vizeweltmeisterin Selina Freitag, die im zweiten Durchgang stürzte, den Auslauf aber auf eigenen Füßen verlassen konnte.

„Mir geht es gut. Ich bin im Stürzen ja schon ein bisschen geübt. Ich bin gut gefallen und mache mir deshalb jetzt keine Gedanken. Der Sprung passt an sich und das ist das Wichtigste“, gab Freitag im ZDF nach dem Springen Entwarnung.

Ihren vierten Saisonsieg holte Weltmeisterin Nika Prevc aus Slowenien vor der Norwegerin Anna Odine Ström. Weltcup-Spitzenreiterin Nozomi Maruyama aus Japan, die am Samstag ihren sechsten Sieg des Winters gefeiert hatte, wurde ein Opfer der schwierigen Windverhältnisse und kam nur auf Rang sechs.

Freitag stürzt in Engelberg

Schmid flog auf 127,0 und 134,5 m, nach dem ersten Durchgang hatte sie noch auf Rang fünf gelegen. Auch Agnes Reisch glänzte als Vierte, Freitag wurde trotz ihres Sturzes Neunte. Die WM-Zweite erreichte im zweiten Durchgang mit 138,0 m die größte Weite des Tages, kam nach der Landung aber zu Fall.

Im Vorjahr hatten die DSV-Springerinnen nach zehn Saisonspringen vier Siege und neun Podestplätze auf dem Konto. 2023/24 hatte Schmid hingegen ebenfalls erst im zehnten Springen der Saison für den ersten deutschen Podestplatz gesorgt.