Skispringen: Team-Olympiasieger Huber beendet Karriere

Er wolle sich künftig "mehr in Richtung Familie und neue Herausforderungen orientieren", so der Österreicher.

Im März 2024 gewann Daniel Huber noch im Weltcup, jetzt beendet der Skispringer seine Karriere: Der Österreicher hat mit 32 Jahren seinen Rücktritt erklärt. Er wolle sich künftig „mehr in Richtung Familie und neue Herausforderungen orientieren“, wurde der Team-Olympiasieger von 2022 in einer Mitteilung zitiert.

Huber hatte am 24. März 2024 beim Saisonfinale in Planica den dritten Weltcupsieg seiner Karriere gefeiert und damit auch die kleine Kristallkugel für den besten Skiflieger gewonnen. Es blieb sein letzter großer Auftritt: Kurz vor der Saison 2024/25 musste er sich einer Knieoperation unterziehen. Erst im September 2025 kehrte er beim Continental Cup in Hinterzarten auf die Schanze zurück.