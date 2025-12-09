Skispringen: Wellinger und Geiger droht Aus!

Benedikt Lohr 09.12.2025 • 12:13 Uhr Karl Geiger und Andreas Wellinger enttäuschen im Weltcup weiterhin mit schwachen Leistungen. Ihre aktuelle Form lässt die Zukunft im DSV-Kader zunehmend ungewiss erscheinen. Sogar das Weltcup-Aus droht.

Die Skispringer Karl Geiger und Andreas Wellinger haben in dieser Saison erneut enttäuscht, sodass ihnen offenbar der Rauswurf aus dem Weltcup-Kader droht.

Bundestrainer Stefan Horngacher ließ zunächst offen, ob das Duo beim Weltcup am kommenden Wochenende in Klingenthal an den Start gehen wird, und sagte dem SID: „Wir werden am Montag bei beiden eine Entscheidung treffen und schauen, wie wir weitermachen.“

Damit deutete er eine mögliche Rotation im Weltcup-Kader an. Bislang wurde allerdings noch keine offizielle Teamaufstellung für Klingenthal bekanntgegeben.

Geiger und Wellinger bisher enttäuschend

Die aktuelle Saison ist für Geiger und Wellinger eine riesige Enttäuschung. Geiger erreichte zuletzt im polnischen Wisla gleich zweimal nicht die Qualifikation – ein Tiefpunkt für den 32-Jährigen: „Im Moment habe ich das Selbstvertrauen nicht, dann geht es sich auch nicht aus. Das war ein ganz schön großer Rückschritt, das ärgert mich richtig.“

Sein bisher bestes Saisonergebnis ist Rang 23 in Lillehammer. Wellinger erreichte bislang in dieser Saison als bestes Resultat den siebten Platz in Ruka, belegte beim Hauptspringen in Wisla jedoch nur die Plätze 39 und 47.

Bereits vor dem Weltcup in Polen hatte Bundestrainer Horngacher die Lage in einer DSV-Mitteilung eingeschätzt: „Von Andreas Wellinger und Karl Geiger wussten wir bereits im Vorfeld, dass die beiden zum Start in den Winter noch nicht in Bestform sind. Zuletzt konnten aber auch sie zulegen.“

Trotz kleiner Fortschritte bleibt die sportliche Zukunft des Duos für die bevorstehenden Springen in Klingenthal weiterhin ungewiss.