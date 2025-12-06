Skispringer der Männer heute LIVE im TV, Stream und Ticker

SPORT1 06.12.2025 • 11:30 Uhr Das nächste Weltcup-Wochenende der Skispringer findet im polnischen Wisła statt. Mit dabei sind erneut Andreas Wellinger und Karl Geiger.

Für die Skispringer geht der Weltcup am Samstag im polnischen Wisla weiter. Um 14:45 Uhr steht der sechste Einzelwettkampf des Winters auf dem Programm. Mit dabei sind fünf Athleten des Deutschen Skiverbands (DSV). Unter anderem Andreas Wellinger und Karl Geiger, die trotz des enttäuschenden Saisonstarts im Aufgebot blieben.

Olympiasieger Wellinger hatte es in drei der fünf bisherigen Wettkämpfe nicht in den zweiten Durchgang geschafft, überzeugte aber zuletzt in Kuusamo als Siebter. Der ehemalige Skiflug-Weltmeister Geiger war ebenfalls dreimal ohne Punkte geblieben, mehr als Rang 23 in Lillehammer steht noch nicht auf der Habenseite.

So können Sie Skispringen in Wisla heute LIVE im TV verfolgen:

Skispringen: Wellinger hat gute Erinnerungen an Wisla

„Von Andreas Wellinger und Karl Geiger wussten wir bereits im Vorfeld, dass die beiden zum Start in den Winter noch nicht in Bestform sind“, sagte Bundestrainer Stefan Horngacher. Doch vor allem Wellinger hat an Wisla gute Erinnerungen. Am 16. Januar 2014 hatte er dort als 18-Jähriger den ersten Weltcupsieg seiner Karriere geholt.