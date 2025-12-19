Deutsches Skisprung-Ass feiert Coup

SID 19.12.2025 • 17:09 Uhr Felix Hoffmann düpiert in der Qualifikation in Engelberg die Konkurrenz. Zum Auftakt der Tournee-Generalprobe in der Schweiz überzeugt auch Philipp Raimund.

Skispringer Felix Hoffmann hat zum Auftakt des Weltcup-Wochenendes in Engelberg überrascht und die Qualifikation auf der Gross-Titlis-Schanze gewonnen.

Der 28 Jahre alte Thüringer setzte sich am Freitag in der Schweiz mit einem Sprung auf 132,0 m vor den Österreichern Jan Hörl und Stefan Kraft durch.

Skispringen: Auch Raimund überzeugt

Der deutsche Topmann Philipp Raimund hinterließ als Vierter vor dem ersten Wettkampf am Samstag (16.00 Uhr im LIVETICKER) ebenfalls einen starken Eindruck.

„Ich hatte schon gute Trainingssprünge gehabt, ich mag die Schanze und hoffe mal, im Wettkampf habe ich wieder einen guten Tag“, sagte Hoffmann, der in der laufenden Saison erstmals fest zum deutschen Weltcup-Aufgebot gehört und sich im Verlauf des Winters als deutsche Nummer zwei hinter Raimund etabliert hat.