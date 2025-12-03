Skispringen: Entscheidung um Wellinger und Geiger gefallen

SID 03.12.2025 • 12:00 Uhr Trotz schwachen Saisonbeginns setzt Bundestrainer Horngacher weiter auf Andreas Wellinger und Karl Geiger. In Polen stehen zwei Einzelspringen an.

Andreas Wellinger und Karl Geiger bleiben trotz des enttäuschenden Saisonstarts im Aufgebot der deutschen Skispringer. „Zuletzt konnten beide zulegen, und deshalb haben wir uns entschieden, in der bisherigen Besetzung in Wisla anzutreten“, sagte Bundestrainer Stefan Horngacher vor den beiden Einzelspringen in Polen am Wochenende.

Olympiasieger Wellinger hatte es in drei der fünf bisherigen Wettkämpfe nicht in den zweiten Durchgang geschafft, überzeugte aber zuletzt in Kuusamo als Siebter. Der ehemalige Skiflug-Weltmeister Geiger war ebenfalls dreimal ohne Punkte geblieben, mehr als Rang 23 in Lillehammer steht noch nicht auf der Habenseite.

Während Philipp Raimund, Felix Hoffman und Pius Paschke vor der Reise nach Wisla ein Krafttraining absolvierten, ging es für Wellinger und Geiger noch einmal zum Training auf die Schanze.

Form von Wellinger und Geiger keine Überraschung

„Von Andreas Wellinger und Karl Geiger wussten wir bereits im Vorfeld, dass die beiden zum Start in den Winter noch nicht in Bestform sind“, sagte Horngacher.