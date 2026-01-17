Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Skispringen
Skispringen
NEWS
KALENDER
WELTCUPSTÄNDE
ERGEBNISSE
VIERSCHANZENTOURNEE
TICKER
Skispringen>

"Absoluter Wahnsinn!" Beeindruckende Prevc-Show trotz kurioser Panne

Prevc-Show trotz kurioser Panne

Domen Prevc fliegt in Sapporo zum überlegenen Sieg. Dabei ist beim Material des Slowenen nicht alles korrekt verstaut.
Beim Skispringen leben die Athleten den Traum vom Fliegen - insbesondere auf den ganz großen Schanzen. Inzwischen sind Sprünge auf weit über 200 Meter möglich. SPORT1 zeigt die Entwicklung des Weltrekords.
Stefan Junold
Domen Prevc fliegt in Sapporo zum überlegenen Sieg. Dabei ist beim Material des Slowenen nicht alles korrekt verstaut.

Domen Prevc hat beim Skisprung-Weltcup in Sapporo seine Dominanz untermauert - und wie! Der Slowene düpierte die Konkurrenz mit 22,1 Punkten Vorsprung.

Im zweiten Durchgang setzte er mit einem Flug auf 141 Meter den besten Sprung des Tages und verbesserte sich damit vom zweiten auf den ersten Rang. Nach Durchgang eins hatte noch der Österreicher Jan Hörl in Führung gelegen, der am Ende Vierter wurde.

Die japanischen Lokalmatadoren Naoki Nakamura und Ren Nikaido belegten die Plätze zwei und drei.

„Absoluter Wahnsinn“, reagierte Eurosport-Experte Werner Schuster begeistert auf den Siegsprung von Prevc, der seinen achten Saisonerfolg eintütete. „Das war ein Sprung, bei dem er alle anderen alt aussehen lässt“, fügte der frühere Bundestrainer hinzu.

Materialpanne bei Prevc in Sapporo

Prevc hatte schon die Vierschanzentournee in überlegener Manier für sich entschieden. Beim ersten von zwei Springen in Sapporo setzte er sich nun sogar trotz eines Materialproblems durch.

Während er durch die Luft segelte, löste sich ein schwarzes Plastikbändchen am rechten Fuß des Slowenen. „Am rechten Bein hat etwas geflattert – normalerweise flattert nichts bei Skispringern", konstatierte Schuster unmittelbar im Anschluss.

Nach Sichtung der Zeitlupe war klar erkennbar: „Da ist eine Plastikschnalle aufgebrochen, das muss während des Flugs passiert sein – eine sensationelle Leistung“, reagierte Schuster.

Womöglich hatte Prevc die Bindung nicht sachgemäß geschlossen oder er erlitt einen Materialschaden. Am beeindruckenden Sieg hat es ihn jedenfalls nicht gehindert.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite