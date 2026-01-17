"Absoluter Wahnsinn!" Beeindruckende Prevc-Show trotz kurioser Panne

Stefan Junold 17.01.2026 • 09:43 Uhr Domen Prevc fliegt in Sapporo zum überlegenen Sieg. Dabei ist beim Material des Slowenen nicht alles korrekt verstaut.

Domen Prevc hat beim Skisprung-Weltcup in Sapporo seine Dominanz untermauert - und wie! Der Slowene düpierte die Konkurrenz mit 22,1 Punkten Vorsprung.

Im zweiten Durchgang setzte er mit einem Flug auf 141 Meter den besten Sprung des Tages und verbesserte sich damit vom zweiten auf den ersten Rang. Nach Durchgang eins hatte noch der Österreicher Jan Hörl in Führung gelegen, der am Ende Vierter wurde.

„Absoluter Wahnsinn“, reagierte Eurosport-Experte Werner Schuster begeistert auf den Siegsprung von Prevc, der seinen achten Saisonerfolg eintütete. „Das war ein Sprung, bei dem er alle anderen alt aussehen lässt“, fügte der frühere Bundestrainer hinzu.

Materialpanne bei Prevc in Sapporo

Prevc hatte schon die Vierschanzentournee in überlegener Manier für sich entschieden. Beim ersten von zwei Springen in Sapporo setzte er sich nun sogar trotz eines Materialproblems durch.

Während er durch die Luft segelte, löste sich ein schwarzes Plastikbändchen am rechten Fuß des Slowenen. „Am rechten Bein hat etwas geflattert – normalerweise flattert nichts bei Skispringern", konstatierte Schuster unmittelbar im Anschluss.

Nach Sichtung der Zeitlupe war klar erkennbar: „Da ist eine Plastikschnalle aufgebrochen, das muss während des Flugs passiert sein – eine sensationelle Leistung“, reagierte Schuster.